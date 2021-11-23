Deniz Akkaya, canlı yayında Seyhan Soylu’nun elini öptü

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğündeki Flash Tv’de yayınlanan, Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’e eski manken Deniz Akkaya’nın el öpmesi damga vurdu.

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Deniz Akkaya, Al Sana Haber programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmeye devam etti.

DENİZ AKKAYA EL ÖPTÜ

Program sonuna doğru başka bir programa yetişmek üzere müsaade isteyen Deniz Akkaya’ya Seyhan Soylu, “Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür” diyerek elini uzattı. Canlı yayında aralarındaki buzları eriten Seyhan Soylu ise Deniz Akkaya’nın alnından öptü.



