Flash TV'nin Al Sana Haber programının kadrosu değişti mi? Bahar Candan ayrıldı dediler ama...

Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yeniden yayın hayatına başlamıştı. Flash TV'de hafta içi her gün izleyiciyle buluşan magazin ve aktüel programı Al Sana Haber izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programının sunucuları değişti.

Flash TV'de Seyhan Soylu moderatörlüğünde Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı Al Sana Haber programından Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ile yaşadığı Türk - Kürt tartışmasından sonra ayrılmış, yerine Nurseli İdiz'in geleceği iddia edilmişti.

EBRU POLAT KADRONUN DEĞİŞTİĞİNİ DUYURDU AMA...

Şarkıcı ve sunucu Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorumcu kadrosunun değiştiğini ve aralarına yeni sürpriz isimlerin katıldığını duyurdu. Seyhan Soylu, Nihat Doğan ve kendisinin programda yer alacağının altını çizen Polat'ın paylaşımından sonra programda Tuğba Ekinci, Bahar Candan ve Nurseli İdiz'in olup olmayacağı merak edildi.

Ebru Polat, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Pazartesi günü programımıza Seyhan Soylu, Nihat Doğan ve ben kaldığımız yerden yeni eklenen yorumcularla devam ediyoruz. Kadromuz değişti. Sevgiler.'

SEYHAN SOYLU PROGRAMA ÇIKMADI

Polat'ın açıklamalarını kendi Instagram sayfasında paylaşan Seyhan Soylu herhangi bir yorumda bulunmadı.

Ancak programın dün yayınlanan bölümünde Seyhan Soylu'nun yayına çıkmaması kafaları karıştırdı.

Seyhan Soylu'nun yokluğunda programı açan Nihat Doğan, "Bugün ne yazık ki Seyhan yok, Ebru yok, Bahar da son dakika da geldi. Üzerimizde nazarlar eksik olmuyor..." dedi.

Canlı yayında Seyhan Soylu'ya seslenen Bahar Candan, "Seyhan gelmeyecek misin? Lütfen Seyhan, beni sensiz bırakma!" dedi.

Tüm gelişmeler üzerine programın akıbeti merak konusu oldu.

