MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya’dan 43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!

Deniz Akkaya’dan 43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya sosyal medya hesabından ilk kez yaşını açıkladı. 43 yaşında olan Deniz Akkaya’nın bikinili pozları takipçilerine ‘maşallah’ dedirtti.

Deniz Akkaya’dan 43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!

1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken seçilen Deniz Akkaya o dönemde henüz 20 yaşındaydı. 20 yaşındayken podyumlara çıkmaya başlayan Deniz Akkaya kendine has güzelliği ve havalı görüntüsü ile defilelerde fırtına gibi esmeyi başardı.
Screenshot_1
10 Aralık 2009 tarihinde Deniz Akkaya kızı Ayşe’yi kucağına aldı. Bir çocuk annesi olan Deniz Akkaya fit görüntüsünü korumak için düzenli olarak spor yapıyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor.
deniz akkaya2
Genç kızlara taş çıkartan fiziğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile gösteren Deniz Akkaya’ya binlerce yorum ve beğeni yağdı.
deniz akkaya
Sosyal medya hesabından bikini altıyla fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya; ” Dile kolay yaş 43” notunu düştü. Deniz Akkaya’nın fotoğrafının altına Seda Sayan nazar boncuğu emojisi koydu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Ortaya çıktı! Meğerse tedavi olmuşOrtaya çıktı! Meğerse tedavi olmuş
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi yine gündemde! İşte tüm detaylarYeşilçam'ın unutulmaz filmi yine gündemde! İşte tüm detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Ali Babacan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ali Babacan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

'Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek'

'Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek'

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pelin Öztekin 90 kilo verdi! Pozlarına beğeni yağıyor

90 kilo verdi! Pozlarına beğeni yağıyor

Mel Gibson’ın nisan ayında koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Ortaya çıktı! Meğerse tedavi olmuş

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan aşk pozu

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan aşk pozu

Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Acun Ilıca’ya karşı kaybetti

Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! İki ünlü oyuncuyu yendi

Duygu Özaslan selülitli halini unutturmaya çalışıyor! Banyo pozları

Bu halini unutturmaya çalışıyor! Banyo pozları

Şahan Gökbakar'dan Ayasofya'da sosyal mesafeye uymayanlara tepki

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.