Deniz Akkaya’dan 43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!

1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken seçilen Deniz Akkaya o dönemde henüz 20 yaşındaydı. 20 yaşındayken podyumlara çıkmaya başlayan Deniz Akkaya kendine has güzelliği ve havalı görüntüsü ile defilelerde fırtına gibi esmeyi başardı.



10 Aralık 2009 tarihinde Deniz Akkaya kızı Ayşe’yi kucağına aldı. Bir çocuk annesi olan Deniz Akkaya fit görüntüsünü korumak için düzenli olarak spor yapıyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor.



Genç kızlara taş çıkartan fiziğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile gösteren Deniz Akkaya’ya binlerce yorum ve beğeni yağdı.



Sosyal medya hesabından bikini altıyla fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya; ” Dile kolay yaş 43” notunu düştü. Deniz Akkaya’nın fotoğrafının altına Seda Sayan nazar boncuğu emojisi koydu.