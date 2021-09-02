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Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası! "Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti"

02.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında inanılmaz bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiası günlerce konuşulmuş, Ebru Gündeş'in konu hakkında sessiz kalması üzerine Kaan Yıldırım ile ünlü şarkıcının aşkında sona gelinmişti. Deniz Akkaya, Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hadise'nin hamile olduğunu iddia etti.

Gündemden düşmeyen Deniz Akkaya yine bomba iddialarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.

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Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için için "Amerika'daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti. Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Ebru Gündeş Hadise
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