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Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ömür Gedik'in "kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" yorumu tartışılmaya devam ediyor. Gedik'e bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

Ömür Gedik, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi, ortalık karıştı.

Gedik'in bu yorumlarına eleştiri yağarken bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi. Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya, Bebek’te objektiflere yansıdı.

Giyim tarzıyla her zaman dikkat çeken Akkaya, Ömür Gedik’in şort paylaşımına dair fikrini söyledi.

Akkaya, "Türkiye’de vahşet, kadına karşı tavır, kadını aşağı çekmeye çalışan, bir objeye çevrilmeye çalışılan bu dönemde bir kız çocuğu annesi olarak yanlış buluyorum. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Şort değil, mayo ya da tanga ile dolaşsa bile erkek çocuklarınıza kadın istemediği sürece yanına yaklaşamayacağını, gözle taciz edemeyeceğini çocuklarınıza öğretmeniz gerek" yorumunda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işinize gelince özgür ülkede işinize gelince arabistan demesini iyi bilirsiniz. El Hayaü minel iman. “UTANMA İMANDAN GELİR” unutma senin özgürlük dediğine bakınca bana günah geliyor. Sen şimdi bakma dersin. ama erkeğin yaradılışında vardır bunuda unutma...
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