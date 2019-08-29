Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Ömür Gedik, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi, ortalık karıştı.

Gedik'in bu yorumlarına eleştiri yağarken bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi. Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya, Bebek’te objektiflere yansıdı.

Giyim tarzıyla her zaman dikkat çeken Akkaya, Ömür Gedik’in şort paylaşımına dair fikrini söyledi.

Akkaya, "Türkiye’de vahşet, kadına karşı tavır, kadını aşağı çekmeye çalışan, bir objeye çevrilmeye çalışılan bu dönemde bir kız çocuğu annesi olarak yanlış buluyorum. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Şort değil, mayo ya da tanga ile dolaşsa bile erkek çocuklarınıza kadın istemediği sürece yanına yaklaşamayacağını, gözle taciz edemeyeceğini çocuklarınıza öğretmeniz gerek" yorumunda bulundu.

