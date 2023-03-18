Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler! 'Tüketim pornosu başlattılar'

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın çocuk sahibi olduğu haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da devreye girdiği olay hakkında Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü.

Ünlü manken, Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Selin Ciğerci'nin "taşıyıcı anne" olayı hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

'HUKUKİ OLARAK SUSTURULMAYA ÇALIŞILDIM'

1 sene önce Selin Ciğerci'nin illegal yollarla çocuk sahibi olacağını öğrendiğini söyleyen Akkaya, bu süreçte yalanlandığını, hukuki olarak susturulmaya çalışıldığını ancak her şeye rağmen konuşmaya devam ettiğini açıkladı.

'TÜKETİM PORNOSU BAŞLATTILAR'

Deniz Akkaya konu hakkında şu ifadeleri kullandı; ''Bir LGBT bireyinin yaptığı evliliği gündemdeydi, tüketim pornosu yaşanıyordu. Bence bu bir politika ve buna bilinçli veya bilinçsiz maşa olan çok insan var. Sosyal medyada bu isimler ve benzerlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bu hikayede aslında bu tüketim pornosunu başlatan iki kişinin hayatı çok masaya yatırılırken önümüze gelen haberlerle başladı.

Burada da tamam artık ticaretimi kabul ettirdim, evliliğimizi kabul ettirdi ama çocuk konusuna gelince ben de bir çocuk edineceğim onu bisküvi reklamlarında oynatacağım... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel olmak adına başka bir narsizim yatıyor.''

'9 BİN EUROYA BİR BEBEK ALINIYOR'

Taşıyıcı anneliğin dünya üzerinde yasaklanması gerektiğini de ifade eden Deniz Akkaya 'Kölelikten farkı yok' sözleri ile isyan etti. Akkaya '9 bin euroya eskiden bir köle şimdi ise bir bebek alınıyor' diyerek bu durum ülkemizde legal olsa bile karşı çıkardım sözleri ile tepkisini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" demişti. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulayarak bebeğin kendinde kalacağını belirtmişti.

"RESMİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada “Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin” haberlerine yönelik basın açıklaması yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.”



