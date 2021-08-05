Deniz Akkaya jet ski üstünde poz veren Şeyma Subaşı'ya: Çocuğu da alet et ki...

Barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a gelen Şeyma Subaşı teknedeki tatil pozlarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberlerine rağmen bikinili pozlarını paylaşmaya devam eden Subaşı'na en büyük tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

Deniz Akkaya daha önceki açıklamasında "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın!" demişti. Jet ski üzerinde yeni pozları gören Akkaya yine kendini tutamadı. Akkaya o pozu paylaşıp şunları söyledi:

"Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor anne bu duman nereden geliyor ne cevap veriyor bu fantastik kafa ile. Yani bu nasıl ruh hali, ruhu bozukluk."



