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Zeynep Yılmaz'ın isyanı Şeyma Subaşı'na mı? Şeyma Subaşı açıklama yaptı

03.08.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımları gündem olmuştu. Herkes Yılmaz'ın sözlerinin Şeyma Subaşı'na olduğunu düşününce Subaşı'dan açıklama geldi.

Zeynep Yılmaz'ın isyanı Şeyma Subaşı'na mı? Şeyma Subaşı açıklama yaptı

Türkiye'nin dört bir yanında süren yangınlar için söndürülme çalışmaları devam ederken Şeyma Subaşı'nın bir grup arkadaşıyla Bodrum'a gelip tatil yapması ve paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile kısa süre önce barışan Şeyma Subaşı'nın teknede parti yaptığı ve onları da Zeynep Yılmaz'ın paylaşıp isyan ettiği iddia edilmişti. Yılmaz evinin önünde gürültü yapan bir tekneyi paylaşarak, "Ülke yangın yeri olmuş. Siz nasıl eğlenebiliyorsunuz?" diyerek isyan etmişti.

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Yılmaz'ın bu sözlerinin Şeyma Subaşı'na söylendiği sosyal medyada konuşuluyordu. Şeyma Subaşı'dan bu haberlere yanıt geldi. Subaşı bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

ütütüt

"Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir. Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz."

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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