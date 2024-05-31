Deniz Akkaya'nın eski eşi harekete geçti! Ne kızı hakkında ne de Efe Önbilgin hakkında konuşabilecek

Deniz Akkaya geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından kızından şiddet gördüğünü söylemiş ve sözleri olay olmuştu.

Akkaya'nın sosyal medyada iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ile ilgili anlattıkları herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü isim, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili de itiraflarda bulunmuştu.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Yaşananların ardından kızının babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızına yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.







