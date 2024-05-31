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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 13:26
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Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı. Tamer Karadağlı cenaze töreninde Uğurlu ailesini yalnız bırakmadı.

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Cem Yılmaz acı haberi "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..." diyerek duyurdu.

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Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun abisi Mustafa Uğurlu ve Tamer Karadağlı cenaze töreninde kameralara yansıdı.

Mustafa Uğurlu kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken gelen taziyeleri de kabul etti.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camisi’nden gönderilecek. Sanatçı, Anadolu Hisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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