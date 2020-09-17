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Deniz Akkaya'nın fuhuş paylaşımına Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bakın nasıl yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye sert tepki gösterip üzerine de sosyal medya hesabından fuhuş göndermesi yaptı. Akkaya Ciğerci'nin eski hallerini paylaşarak tepki çekerken Ciğerci ise yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra da paylaşımıyla eşine destek verdi.

Deniz Akkaya'nın fuhuş paylaşımına Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bakın nasıl yanıt verdi

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi.

"Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıktı. Akkaya hızını alamayıp Ciğerci'yi fuhuş yapmakla suçlayıp geçmişiyle ilgili paylaşımlar yaparak herkesi şoke etti.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

Selin Ciğerci ise bu paylaşımlara direkt yanıt vermedi ancak onun yerine bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

Selin Ciğerci: 'Ben de aynı işi yapmak zorunda kaldım! Taksim Harbiye yolunda...'Selin Ciğerci: 'Ben de aynı işi yapmak zorunda kaldım! Taksim Harbiye yolunda...'

'İFTİRA BİLE ATARLAR'

"Hanımlar merhaba nasılsınız biz çalışkan kadınlarınız biliyorsunuz herkes işine gücüne bakıyor dimi? Kimseden fayda yok bir daha hatırlatmak istedim aynaya bakalım kendimizle konuşalım ALLAH'ımın bize emanet ettiği bedene nasıl iyi bakarız nasıl geldiğimiz konumları iyi taşırız onu düşünelim. Düşmanlarınız ders çalışır biz bitelim diye iftira bile atarlar modumuzu düşürürler unutmayın ama umursamıyoruz biz aynaya bakıyoruz ailemize, işimize, yeni dostlara gerek yok macera aramıyoruz. Sağlık iş aile 3-5 arkadaş varsa kocanız evlatlarınız; bitti her şeyimiz onlar hayalleriniz hep büyük olsun arkanızdan başarı hikayesi diye bahsetsinler..."

Ekran Alıntısı

Deniz Akkaya canlı yayın sonrası sosyal medya hesabındaki hikaye kısmından Selin Ciğerci'nin cinsel içerikli olduğunu ima ettiği görüntülerini paylaşmıştı. O görüntüleri Deniz Akkaya daha sonra ise kaldırdı.

‘BOŞ TENEKEDEN ÇOK SES ÇIKAR’

gökhan çıra2

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’da Deniz Akkaya’nın sözlerine tepki gösterdi. Selin Ciğerci’ye destek olan eski futbolcu sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak, “Her şeye, herkese inat dimdik ayaktayız. Seni çok seviyorum. Hiç üzülme boş tenekeden çok ses çıkar” notunu ekledi.

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