Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.

UçanKuş TV’nin Canlı Masa programında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci’nin Bodrum’daki evinde ‘eltisi’ diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı.

Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.

"HAPSE DE GİRERİM"

Ciğerci, “Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırır hapse de girerim. Size ne?” dedi.

Bunun üzerine Deniz Akkaya, “Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” diye sordu.