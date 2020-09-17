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  4. Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 08:48 | Son Güncelleme

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci’ye Deniz Akkaya'dan tepki geldi. Akkaya'nın canlı yayın sırasında "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor" diyerek tepkisi Selin Ciğerci'yi çok kızdırdı. Deniz Akkaya ise yayından sonra paylaşımlarına devam ederek fuhuş göndermesi yaptı.

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.

UçanKuş TV’nin Canlı Masa programında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci’nin Bodrum’daki evinde ‘eltisi’ diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı.

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Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.

"HAPSE DE GİRERİM"

Ciğerci, “Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırır hapse de girerim. Size ne?” dedi.

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Bunun üzerine Deniz Akkaya, “Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” diye sordu.

"SENİN ÇOCUĞUN OLAMAZ"

Ekran Alıntısı

“Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz” diyen Ciğerci’ye karşılık veren Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” şeklinde konuştu. Bu sözler Selin Ciğerci’yi daha da çıldırttı.

Ciğerci, “Kızınla mayolu fotoğraflarını yayınlıyorsun. Onun reklamını yapıyorsun. Sana ne benim isteklerimden” diyerek tepkisini gösterdi.

'FUHUŞ YAPTIĞINI...'

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Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:

"Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
doğru söylüyor selin, sana ne acaba onun cocuk istediğinden senin gibi evlenmeden cocuk yapmıyor,babasız cocuk büyütmüyor sen kendine bak,ayrıca kaıdnın parası var isterse yurt dısında rahatlıkla yaptırabilir cok zekisin ya bunuda bilmen gerekirdi.
Deniz Akkaya haklıdır.
herkes kendi istediklerini başkalarının arzularına göre istemicek değil anne olmak istiyorsa olsun kime ne zararı var ahlakı buralarda aramayın kendi kalplerinizide arayın bir bayan olarak selin ciğerciye katılıyorum değer yargıları ile yaşanmışlıklarla insanları vurmayın kınamayın azıcık vicdan merhamet lütfen ..!!
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