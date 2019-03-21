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Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 21.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, aralarında yaşanan gerginlik sonrası mahkemeden Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Serengil’e 2 ay süresince Akkaya hakkında konuşma yasağı ve 200 metreden fazla yaklaşmama yasağı koydu

Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı

Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışması mahkemeye taşındı. Ünlü manken Deniz Akkaya, aralarında sosyal medya paylaşımından dolayı yaşanan gerginlik sonrası mahkemeden Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Serengil'e 2 ay süresince Akkaya hakkında konuşma yasağı ve 200 metreden fazla yaklaşmama yasağı koydu.

TEDBİR KARARI KONULMASINA HÜKMETTİ
Bakırköy Aile Mahkemesine başvuran Deniz Akkaya, hakkında sosyal medya ve televizyon kanalarında açıklama yapan Seren Serengil hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Bakırköy Aile Mahkemesi, Akkaya'nın talebini kabul ederek Seren Serengil hakkında tedbir kararı konulmasına hükmetti.

SİLAHI VAR İSE TESLİM EDİLMESİ İSTENDİ
Mahkeme, Seren Serengil'in 2 ay boyunca Deniz Akkaya hakkında tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlardan uzak durmasını ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini kararlaştırdı. Serengil'e Akkaya'ya ve çocuğu ile yakınlarına 200 metreden fazla yaklaşma yasağı koyan mahkeme, ayrıca Serengil'in taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahı var ise bu

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