Deniz Akkaya ve Bircan Bali'den Ece Ronay'a olay sözler! "Beni reşit olmadığım videoyla vuracağınıza..."

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüştü. Ronay, mahkemeye başvurarak ünlü şovmen hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

Ece Ronay kendisi hakkında iddialarda bulunan ve kendisine "Vatan haini" diyen Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali'ye sert çıktı. Bircan Bali Ronay'in iddialarıyla ilgili "Al gülüm ver gülüm" demişti.

Ece Ronay bu anları paylaşarak "Kızınız var benden değilse Allah'tan korkun. Ve bence Bircan Hanım siz artık bu konuda sessiz kalın çünkü benim derdim sizinle değil. Sizi de rezil etmek istemiyorum" dedi.

PORNO İMASI ŞOKE ETTİ

Ece Ronay yine aynı programda sunucu olan Deniz Akkaya'nın sözlerine de sessiz kalmadı. Akkaya Ronay'ın profesyonelce çekilmiş bir videosunun elinde olduğunu söyleyerek genç fenomeni tehdit etmişti.

Akkaya'nın porno iması yaptığı anlar Ece Ronay'ı kızdırdı. Ece Donay Akkaya'nın yıllar önce polislere küfür ettiği anları paylaşarak "Beni reşit olmadığım videoyla vuracağınıza kendi rezil haberlerinize bakın. Bir de polislerin size karşı nezaketine bakın! Yazıklar olsun size" dedi.



