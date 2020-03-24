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Deniz Akkaya: Virüs geçtikten sonra geriye kalacaklar…

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Uzunca bir süredir spor faaliyetlerine ağırlık veren ve vaktinin büyük bir çoğunluğunu da yine spor salonlarında geçiren Deniz Akkaya, koronavirüs ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu paylaşımlarında bolca spor antrenmanlarına ağırlık veren Deniz Akkaya, bu defa koronavirüs hakkında bir paylaşımda bulundu. Yaptığı spor faaliyetlerinin bağışıklığını güçlendirdiğini ve kendisini adeta bu günler için hazırladığını söyleyen Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

Vakit o vakit; artık konfor alanından çıkıp kendinden yepyeni bir ben, yenilenmiş bir versiyon yaratma zamanın… Her insan artık tek başına verdiği en ufak kararla tüm toplumun kaderine yön verecek doğrudur, ancak toplum bilinçlenmede isteksiz kalırsa, şunu da unutmayalım kendinize kendi alanlarınızda nasıl baktığınız, nasıl çeki düzen verdiğiniz nasıl geleceğe hazırladığınız çok önem kazanacak.

Ülkemizde enfekte olma hızına, eğrisine baktıkça, kendimi bu duruma dahi şimdiden hazırladım; ancak korkmuyorum çünkü ben senelerdir kendimi buna hazırlıyormuşum meğer. Bedensel sağlık, bilinçsel sağlık için ayırdığım vakit, emek, zaman ve parayı kimileri deli saçması bulmaktaydı. Biz de çevremiz sosyal çevresine tutunmak için gecesini, gündüzüne katarak, kartvizit toplamak için, cebindeki parayı, tüm zamanını, yediğini, içtiğini tamamen sosyal statü için harcayanlar ile çevrelenmiş idi. Bir gecede her şey değişti değil mi dostlar?

Bu virüs dalgası geçecek elbet, güçlü ama parasal olarak değil ruhsal, bedensel, zihinsel olarak güçlü olanlar geriye kalacak ve değişen çok şey olacak… Yeni dünya düzeninde ancak kendine yarınlar yokmuş gibi yatırım yapanlar kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya, koronavirüs,

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