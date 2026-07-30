Deniz altına dev borular döşeniyor! 300 milyon litre içme suyu üretilecek

Umman'ın başkenti Maskat'ta inşa edilen Ghubrah III Tuzdan Arındırma Tesisi için denizin altına her biri 2 metre çapında ve 1,246 kilometre uzunluğunda iki dev boru hattı döşeniyor. Bu sistem sayesinde deniz suyu tesise taşınarak içme suyuna dönüştürülecek. Proje, hem mühendislik ölçeği hem de kapasitesiyle ülkenin en büyük altyapı yatırımları arasında gösteriliyor.

Denizden çekilen tuzlu su, Maskat'taki Ghubrah III tesisine ulaştırılacak. Burada uygulanacak ters ozmoz (reverse osmosis) teknolojisi sayesinde sudaki tuz ve diğer maddeler ayrıştırılarak içme suyuna dönüştürülecek. Tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 300 bin metreküp, yani yaklaşık 300 milyon litre içme suyu üretecek.

DEV BORULAR DENİZİN 10,5 METRE ALTINDA ÇALIŞACAK

Sistemin en önemli parçalarından biri ise denizin yaklaşık 10,5 metre altında kurulacak su alma kulesi olacak. Bu kule, iki dev boruyla bağlantı kurarak deniz suyunun sürekli olarak tesise aktarılmasını sağlayacak. Yaklaşık 2 metre çapındaki borular, büyük şehirlerde kullanılan altyapı tünellerini andıran boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Tesise ulaşan deniz suyu doğrudan içme suyuna dönüşmeyecek. İlk aşamada sudaki askıda bulunan parçacıklar ve filtre sistemine zarar verebilecek maddeler temizlenecek. Daha sonra yüksek basınç altında çalışan ters ozmoz membranları sayesinde su molekülleri tuzdan ayrıştırılarak içilebilir hale getirilecek.

Bu işlem sonunda iki farklı akış oluşacak. Bir tarafta arıtılmış içme suyu şehir şebekesine gönderilirken, diğer tarafta tuz oranı yükselen atık su ayrı bir sistemle yeniden denize ulaştırılacak.

ATIK SU İÇİN AYRI DENİZ HATTI KURULUYOR

Projede yalnızca su alma sistemi değil, atık suyun güvenli şekilde denize verilmesi için de özel bir altyapı oluşturuluyor. Her biri 1,6 metre çapında ve yaklaşık 1,494 kilometre uzunluğunda iki ayrı boru hattı, arıtma sonrasında oluşan yoğun tuzlu suyu denize taşıyacak. Yaklaşık 7,75 metre derinliğe yerleştirilecek özel difüzörler sayesinde bu su tek bir noktaya bırakılmayacak, farklı çıkışlardan kontrollü şekilde dağıtılarak deniz ekosistemi üzerindeki etkinin azaltılması hedeflenecek.

Projede kullanılacak borular, cam elyaf takviyeli plastikten (FRP) üretilecek. Bu malzeme, deniz suyunun yüksek tuz oranına karşı uzun yıllar dayanıklılık sağlaması ve korozyona uğramaması nedeniyle tercih edildi. Ayrıca deniz tabanındaki zemin yapısı, boruların güzergâhı ve hidrolik hesaplamalar da projenin en kritik mühendislik aşamaları arasında yer alıyor.

MASKAT'IN SU İHTİYACINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Denize yakın konumu sayesinde Maskat'ta su temininde stratejik rol üstlenecek Ghubrah III Tesisi'nin, kentin içme suyu altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Denizin altında yer alan kilometrelerce uzunluktaki boru hatları, su alma kuleleri ve deşarj sistemi görünmese de tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayan en kritik yapı taşlarını oluşturuyor.