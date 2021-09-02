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Deniz Barut, boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi

02.09.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Deniz Barut, Avlu dizisinde rol aldığı dönemde 14 yıllık eşinden boşanma kararı almıştı. Oyuncu, boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele objektiflere yakalandı.

Deniz Barut, boşanma kararı aldığı dönemde rol aldığı dizinin yönetmeni ile el ele görüntülendi

Güzel oyuncu Deniz Barut ile ünlü yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, bugün Nişantaşı'nda ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Barut, iki yıl önce 14 yıldır evli olduğu kendisinden 19 yaş büyük Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.

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Ünlü oyuncu, boşanma kararı aldığı döneminde başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin paylaştığı 'Avlu' dizisinde rol alıyordu.

Bu arada el ele görüntülendiği kişinin rol aldığı 'Avlu' dizisinin yönetmeni Yüksel Aksu olması kafalarda soru işareti bıraktı.

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Salgın nedeniyle maske tedbirini elden bırakmayan çift, otoparktan araçlarını teslim aldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.


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