YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

25.05.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladıOrdu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Tekirdağ Deniz Baykal MHP

Tekirdağ Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:37
Öğle
13:12
İkindi
17:09
Akşam
20:36
Yatsı
22:20
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.