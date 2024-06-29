Deniz Baysal'ın yeni projesi belli oldu! O dizi ile geri dönüyor

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal'ın projeden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Teşkilat'ın ardından "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde rol alan Baysal'ın bu projesi beklediğinden kısa sürdü.

Ekran macerası sekiz bölümde sona eren Deniz Baysal'ın yeni adresi belli oldu.

O DİZİ İLE DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu O3 Medya’yla anlaştı ve yeni sezonun en merak edilen, çok konuşulacak dizilerinden “Kalpazan”la anlaştı.

Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği Show TV’de ekrana gelmesi planlanan dizinin hikâyesi Mahir Erol’a ait...

Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün yazdığı dizide Deniz Baysal “Ayşe” rolüne hayat verecek. Dizinin başrol karakterlerinden Adem için görüşülen Salih Bademci’yle de anlaşılamadığı öğrenildi.