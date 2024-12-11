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  4. Deniz Baysal karnını tutup poz verince ortalık karıştı! 'Hamile' zannedilince cevabı ağır oldu...

Deniz Baysal karnını tutup poz verince ortalık karıştı! 'Hamile' zannedilince cevabı ağır oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 21:55
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Kısa sürede final kararı alınan Kalpazan dizisinde fırtınalar estiren Deniz Baysal, sosyal medya hesabında karnını tuttuğu pozunu paylaşınca ortalık karıştı. Herkes hamile zannedince ünlü oyuncunun verdiği yanıt gündem oldu.

Deniz Baysal karnını tutup poz verince ortalık karıştı! 'Hamile' zannedilince cevabı ağır oldu...

Yeni sezonda Kalpazan dizisiyle ekranlara dönen Deniz Baysal, erken finalin ardından sevenlerini üzmüştü. Başarılarının yanında özel hayatıyla takip edilen güzel oyuncunun 2019 yılında nikah masasına oturduğu Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu mutlu bir evliliği var.

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Sık sık çocuk sorusuyla karşılaşan Deniz Baysal son dönemlerde yaptığı çocuk açıklamalarıyla da dikkatleri çekmişti. Ünlü oyuncu çocuk istemediklerini "Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede. Tabii ki bu hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. Ama benim çok uzak olduğum bir konu açıkçası" sözleriyle açıklamıştı.

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KARNINI TUTTU GÖREN HAMİLE ZANNETTİ!

Son olarak ise Deniz Baysal, sosyal medya hesabında bornozlu halini paylaştı. Karnını tutarak poz veren ünlü oyuncunun hamile olduğu zannedildi. Bir magazin sayfası da bu pozunu "hamile olduğunun sinyalini verdi" sözleriyle haber yapıp yayınladı.

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Bunu gören Baysal da magazin sayfasına cevap verdi. Ünlü oyuncu "Ne kullanıyorsanız bırakın lütfen" cevabıyla tepki verdi.

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