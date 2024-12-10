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Kalpazan final yaptı, seyirci isyan etti! Deniz Baysal Yurtçu sessiz kalmadı: Sistemden kaynaklı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 07:16
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Kısa sürede büyük hayran kitlesi yapan Kalpazan erken finaliyle gündemde. Kalpazan dizisinin erken finali, dizinin hayranlarından tepki alırken başrollerden Deniz Baysal Yurtçu ise paylaşımıyla dikkat çekti.

Kalpazan final yaptı, seyirci isyan etti! Deniz Baysal Yurtçu sessiz kalmadı: Sistemden kaynaklı...

Kalpazan dizisi için aniden alınan final kararı gündemde. Kalpazan final bölümü 10 Aralık akşamı yayınlanınca seyirciler sosyal medyada isyan etti.

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerin oynadığı dizi 8. bölümde ekrana veda etti.

Kalpazan dizisi final bölümü sonrası sosyal medyada da tepkiler vardı. Kalpazan seyircisi "Yazık ettiler diziye", "Bu kadro bir daha bulunmaz", "Buram buram kalite kokan ekibi harcadı bu sektör" diyerek final kararına isyan etti.

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Kalpazan dizisi senaristi Türküler Özgül "Kalpazan için 4 küsür reytingle "erken" final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken..." ifadeleriyle dikkat çekerken başrol oyuncusu Deniz Baysal da veda paylaşımıyla gündeme geldi.

O dizi için gece gelen final kararı! Daha yeni başlamıştı... O dizi için gece gelen final kararı! Daha yeni başlamıştı...

Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal da final bölümü sonrası sosyal medyada paylaşım yaparak "Bu akşam son kez KALPAZAN. Her arkadaşımla fotoğrafım yok çünkü bilemedik böyle olacağını... içimde de hep bir ukde kalacak bu erken vedadan dolayı" dedi.

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"BELKİ SİSTEM FARKLI OLSA..."

Deniz Baysal daha sonra ise paylaşımında "İzleyicilerimize ayrı bi teşekkürüm var.
“Alt tarafı dizi” olabilir ama hepimizin ana akımda ayrı bir soluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kimsenin izleme zevkine laf edilmemeli fakat bu konuda sistemden kaynaklı, sadece 4.500 hanenin seyir zevkinin 85 milyona mal edilmesi beni çok üzüyor. Bunu Kalpazan özelinde söylemiyorum. Belki sistem farklı olsa da sonuç yine değişmezdi, bilinmez. Fakat aylarca emek verilip bir solukta bitirilen nice proje var. Zaten azalmış olan televizyon izleyicisinin, ücret ödemek zorunda kalmadan daha fazla seçeneği hak ettiğini düşünüyorum." diyerek gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
deniz baysal Kalpazan
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