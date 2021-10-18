Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından olan Deniz Baysal oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer aldı. Baysal oyunculuk kariyerinin başlarında "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi projelerde yer aldı. Deniz Baysal 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile hayatını birleştirdi. İşte merak edilenler...

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

"Aşk, Ekmek, Hayaller" isimli dizi ile canlandırdığı "Karaca Yılmaz" karakteri ile tanınmaya başlayan Deniz Baysal 5 Nisan 1991 doğumlu. 30 yaşındaki Baysal 2017-2018 yılları arasında "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide "Hazan Çamkıran" karakterine hayat verdi. Baysal son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra Balaban rolüne hayat verdi.

DENİZ BAYSAL DİZİLERİ

Bitmeyen Şarkı

Derin Sular

Babalar ve Evlatlar

Kayıp Şehir

Aşk Ekmek Hayaller

Kaçak Gelinler

Can Bedenden Çıkmayınca

Beyaz Yalan

Sevda Kuşun Kanadında

Rüzgarın Kalbi

Fazilet Hanım ve Kızları

Söz Savcı

Hizmetçiler

Teşkilat

DENİZ BAYSAL SİNEMA FİLMLERİ

2016 /Sol Şerit /Yasemin /Başrol Oyuncusu

2017 /Bamsı Beyrek /Başrol Oyuncusu

2019 /7. Koğuştaki Mucize /Mine Öğretmen

DENİZ BAYSAL ÖDÜLLERİ