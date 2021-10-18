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Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

18.10.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu Deniz Baysal Fazilet Hanım ve Kızları, 7. Koğuştaki Mucize, Kaçak Gelinler gibi projelerde yer aldı. Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası Ticaret eğitimi alan Deniz Baysal oyunculuğuyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Öte yandan Baysal'ın oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor. İşte merak edilenler...

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından olan Deniz Baysal oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer aldı. Baysal oyunculuk kariyerinin başlarında "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi projelerde yer aldı. Deniz Baysal 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile hayatını birleştirdi. İşte merak edilenler...

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

"Aşk, Ekmek, Hayaller" isimli dizi ile canlandırdığı "Karaca Yılmaz" karakteri ile tanınmaya başlayan Deniz Baysal 5 Nisan 1991 doğumlu. 30 yaşındaki Baysal 2017-2018 yılları arasında "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide "Hazan Çamkıran" karakterine hayat verdi. Baysal son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra Balaban rolüne hayat verdi.

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

DENİZ BAYSAL DİZİLERİ

  • Bitmeyen Şarkı
  • Derin Sular
  • Babalar ve Evlatlar
  • Kayıp Şehir
  • Aşk Ekmek Hayaller
  • Kaçak Gelinler
  • Can Bedenden Çıkmayınca
  • Beyaz Yalan
  • Sevda Kuşun Kanadında
  • Rüzgarın Kalbi
  • Fazilet Hanım ve Kızları
  • Söz Savcı
  • Hizmetçiler
  • Teşkilat

DENİZ BAYSAL SİNEMA FİLMLERİ

  • 2016 /Sol Şerit /Yasemin /Başrol Oyuncusu
  • 2017 /Bamsı Beyrek /Başrol Oyuncusu
  • 2019 /7. Koğuştaki Mucize /Mine Öğretmen

DENİZ BAYSAL ÖDÜLLERİ

  • Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
  • Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü ‘Face To Fest’ Ödülleri ‘Yılın Kadın Oyuncusu’
  • Ayaklı Gazete Ödülleri “En İyi Sinema Kadın Oyuncusu”
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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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