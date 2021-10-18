Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından olan Deniz Baysal oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer aldı. Baysal oyunculuk kariyerinin başlarında "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi projelerde yer aldı. Deniz Baysal 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile hayatını birleştirdi. İşte merak edilenler...
"Aşk, Ekmek, Hayaller" isimli dizi ile canlandırdığı "Karaca Yılmaz" karakteri ile tanınmaya başlayan Deniz Baysal 5 Nisan 1991 doğumlu. 30 yaşındaki Baysal 2017-2018 yılları arasında "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide "Hazan Çamkıran" karakterine hayat verdi. Baysal son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra Balaban rolüne hayat verdi.
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