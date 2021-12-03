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Deniz Baysal oyuncu olmasa bakın ne iş yapmak istermiş

03.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol alan Deniz Baysal, bilinmeyenlerini anlattı. "Adli psikolog olmak isterdim" diyen ünlü oyuncu, "İnsan beyni bende büyük bir merak uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Baysal oyuncu olmasa bakın ne iş yapmak istermiş

2019 yılında 'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtcu ile dünyaevine giren Deniz Baysal, hayatı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. MAG Dergisi'ne konuşan Baysal, "Her bir özelliğim, her davranışım beni ben yapıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜR' DEMEYE GAYRET EDİYORUM"

"Anı yaşamayı seviyorum. Çok büyük planlar yapmam. Olmayınca hayal kırıklığı yaşamamak ve her şeyin tadını çıkarabilmek için..." diyen ünlü oyuncu, "Geçmişe dönüp baktığınızda keşke dediğiniz oluyor mu?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

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Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmezdim. "Keşke" demektense, "Şükür" demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır. Ben yaşadıklarımla şimdiki Deniz'im ve bu Deniz'i seviyorum.

"HAYAL ETTİĞİM İŞİ YAPIYORUM"

"Her bir özelliğim, her davranışım beni ben yapıyor diye düşünüyorum" diyen güzel oyuncu, sözlerine; "Süreci düşündükçe, değişimi gördükçe çok mutlu oluyorum çünkü sevdiğim ve hayal ettiğim işi yapıyorum" şeklinde devam etti.

'Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?' sorusuna da yanıt veren Baysal açıklamasında "Adli psikolog olmak isterdim. İnsan beyni bende büyük bir merak uyandırıyor" dedi.

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