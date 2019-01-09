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Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen başörtülü kadınların avukatından açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Deniz Çakır tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden başörtülü kadınların avukatı Enes Bayraktar, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen başörtülü kadınların avukatından açıklama

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Deniz Çakır iddiaları reddetmişti. Olayın şahitleri de başörtülü kadınların iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Şahitlerin, Deniz Çakır'ın haklı olduğunu söyledikleri ifadeleri kamuoyuna yansımıştı.

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Çakır'ın adını anmadan "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir" demişti.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili bir açıklama da hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunan başörtülü kadınların avukatından geldi. Av. M. Enes Bayraktar imzalı "Zorunlu kamuoyu açıklaması" başlığını taşıyan açıklama şöyle:

— Müvekkiller 30 Aralık 2018 günü ayakta dinledikleri Edis konseri çıkışında dinlenmek için oturdukları AVM cafesinde başörtüleri sebebi ile Deniz Çakır tarafından bütün müşterilerin ve cafe çalışanlarının gözü önünde aşağılanarak tahkir edilmişlerdir. Cafe görevlileri yaşanan skandal sebebi ile gece boyunca defalarca müvekkillerden özür dilemişler ve özrün kabulü anlamında müvekkillerin hiçbirinden hesap almamışlardır.

— Geceye ilişkin cafenin kamera kayıtları ve görgü tanıkları mevcuttur. Olayın medyaya yansıması tamamen müvekkillerin dışında gelişmiş, ancak medyada yapılan çirkin benzetme ve hakaretler sebebi ile olayın çeşitli kişi ve kurumlarca farklı mecralara çekilmek istenmesinden dolayı kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı ile açıklama yapma gereği duymuşlardır. Yaşananlar sanatçı da olsa bir insanın zihin yapısı olarak toplumun çok gerisinde olabileceğinin göstergesidir.

—Deniz Çakır'ın önce inkar ile başlayan, sonrasında algı operasyonu ve müvekkilleri itibarsızlaştırma çabası ile yaptığı açıklamalar gerçek dışı olmakla birlikte her şeye rağmen bir geri adımdır. Müvekkiller "tartışmanın, benim açımdan giyim, kuşam, türban, başörtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi yoktur, olmamıştır olamaz da" şeklindeki açıklamasını hayata geçirmesini samimiyetle dilemektedirler. Ancak ne yazık ki müvekkillerin Deniz Çakır tarafından başörtüleri sebebi ile maruz kaldıkları nefret söylemi tamamiyle gerçektir. Medyaya yansıyanlardan çok daha fazlası yaşanmıştır. Müvekkillerin çoğu kendisi yüksek sesle nefretini kusmaya başladıktan sonra oyuncu Deniz Çakır olduğunu fark etmişlerdir. Ortamda bir kutlama olduğunu ise müvekkiller kamuoyu açıklamasından öğrenmişlerdir. Deniz Çakır'ın kendi ifadesi ile utanç verici olan eylemini yalan beyanlarla örtmesi imkansızdır.

— Yargıya intikal eden olayla ilgili soruşturma sırasında bütün gerçekler açıklığa kavuşacaktır. Müvekkiller öğrenci olmaları ve final haftasında olmaları sebebiyle dikkatlerini artık derslerine vermek istemektedirler. Çok üzülmüş ve yıpranmış olmakla birlikte yaşananların inanç ve yaşam tarzına saygı konusunda toplumu birleştirmesi müvekkillerin tesellisi olmuştur.

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