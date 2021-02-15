Deniz Çoban: Karlı havada VAR devre dışı

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maçta ikinci gol öncesinde Cenk Tosun'un ofsaytta olup olmadığı çok konuşuldu. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı. Bu pozisyonla ilgili olarak yayıncı kuruluta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban açıklama yaptı.

Deniz Çoban, karlı havada VAR'daki ofsayt çizgilerinin çekilemediğini duyururken, "Karlı havada ofsayt çizgisinin çizilmesi mümkün değil. Bunu VAR'da göz kararı değerlendiriyorlar. Cüneyt Çakır açılara baktı ve gözüyle karar verdi ofsayt olmadığına. Temiz bir gol." ifadelerini kullandı.

Eski hakem Deniz Çoban, Gökhan Töre'nin de önde olmasına rağmen pozisyon içinde etkili olmadığı için gol kararının doğru olduğunu belirtti.

(Görüntü beIN SPORST'tan alınmıştır.)

