SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Deniz Çoban: Karlı havada VAR devre dışı

Deniz Çoban: Karlı havada VAR devre dışı

15.02.2021 23:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deniz Çoban: Karlı havada VAR devre dışı

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların attığı ikinci golle ilgili Deniz Çoban açıklama yaptı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maçta ikinci gol öncesinde Cenk Tosun'un ofsaytta olup olmadığı çok konuşuldu. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın golü geçerli sayıldı. Bu pozisyonla ilgili olarak yayıncı kuruluta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban açıklama yaptı.

Deniz Çoban, karlı havada VAR'daki ofsayt çizgilerinin çekilemediğini duyururken, "Karlı havada ofsayt çizgisinin çizilmesi mümkün değil. Bunu VAR'da göz kararı değerlendiriyorlar. Cüneyt Çakır açılara baktı ve gözüyle karar verdi ofsayt olmadığına. Temiz bir gol." ifadelerini kullandı.

Eski hakem Deniz Çoban, Gökhan Töre'nin de önde olmasına rağmen pozisyon içinde etkili olmadığı için gol kararının doğru olduğunu belirtti.

(Görüntü beIN SPORST'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Cenk Tosun: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldimCenk Tosun: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mis gibi Ofsayt
bal gibi gol
ya ne ofsaytı topu gokhan almıyorkı gokhan alsa tamam ofsayt dogru duzgun ızleyın macıda laf olsun dıye yorum yapmayın

En Çok Okunan Haberler

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa yürüyoruz!

Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa yürüyoruz!

Sergen Yalçın: Nisan ayı final olacak!

Sergen Yalçın final için tarih verdi!

Larin’in rakibi Aboubakar!

Larin’in rakibi Aboubakar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.