Mynet Trend

Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısında başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu.

Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, İskenderun Sarıseki Mahallesi’nde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgeye yüzmek için gelen bir kadın, sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi.

(İHA)

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Taksim'de imdat çığlıkları! Taksim'de imdat çığlıkları!
Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! Valilikten açıklama geldiHayvanseverlerin tepkisini çekmişti! Valilikten açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay ölü bulundu

En Çok Okunan Trend Haberler

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Spor salonlarına önemli uyarı! "Uygulamayı hemen durdur"

Spor salonlarına önemli uyarı! "Uygulamayı hemen durdur"

Bir dönemin güzel oyuncusu sosyal medyayı salladı

Bir dönemin güzel oyuncusu sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de imdat çığlıkları! Eşini döven turist polisten kaçtı

Taksim'de imdat çığlıkları!

Çorum'da köpeklere kürekle vuran kişiye para cezası

Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! Valilikten açıklama geldi

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor

45 yıl önce dikilen sarmaşık tüm okulu sardı

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi

Nijerya'da bir adam uçağın kanadına tırmandı

Uçağın kanadına tırmandı! Yolcular panik yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.