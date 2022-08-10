YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

10.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandıMEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli olduAK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendiSağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kurtarma

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:30
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.