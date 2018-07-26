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Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

FUTBOL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Alman vatandaşı Kürt futbolcu Deniz Naki, ‘ırkçılığa’ maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı’ndan istifa eden futbolcu Mesut Özil’e sorular yöneltti. Deniz Naki, Mesut Özil’e "Seni yerli ve milli görenler, neden beni terörist gördü?" diye sordu.

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Türkiye’de son olarak Amedspor’da top koşturan Deniz Naki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e “Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?” sorusunu yöneltti.

Deniz Naki’nin, Mesut Özil’e yönelttiği sorular şöyle;

  • DFB’nin açıklamalarını yanlış bulduğunu söylüyorsun, TFF’nin kararını da ırkçı buluyor musun?

  • Türkiye’de bir futbolcunun hayatı bitirildi, bir barışsever futbolcuyu terörist ilan ettiler, tepkin ne oldu?

  • Seni yerli ve milli görenler, neden beni terörist gördü?

  • Senin Türklüğünü destekleyenler, neden benim Kürtlüğümü görmezden geldi?”

DENİZ NAKİ PKK'LILARA DESTEK VERMİŞTİ

Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, 31 Ocak 2016'da tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Bursaspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Maçın 65. dakikasında gol atan Amedspor oyuncusu Deniz Naki, maçın ardından Twitter hesabına, Amedspor olarak boyun eğmediklerini, galibiyeti "kuşatma altında olan Sur'da hayatlarını kaybedenlere ve yaralılara" adadığını yazmıştı.

Hendek operasyonlarının devam ettiği o dönemde Naki'nin hendekçi teröristlere destek vermesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Naki'ye soruşturma açılmıştı. Naki daha sonra Almanya'ya kaçmış ve bu yıl başında bu ülkede uğradığı bir saldırının ardından da Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz naki mesut ozil almanya milli takımı Amedspor

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Kürt olman ayrı pkk yı desteklemen ayrı. Selçuk şahin de kürt, yıllarca hem fenerde hem milli takımda da oynadı
Her şeyden önce sen o Türk bayrağına saygı duyacaksın ve safını belli ettin senin safında zaten safsız Ne mutlu türküm diyene
E HAKLI DE DİYECEN..
Sen terörrist olmadığını ifade ettinmi? Yoksa sözüm ona özgürlük naralarıatarak pkk destekçiliğini tescilledinmi?
Sen almanya dan gelme
adı ustunde sen kürtsün..hep kalbımızde olacaksın NAKİ.
çünkü adalet yokkkk
hala benim kürtlüğümü diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görmüyorsun ki kendini. Mesut senin gibi terör örgütü propagandası yapmadı kötü oynadı, takımdaki herkes kötüydü ama kabak onun başına patladı ve Türklüğünden vurdu Alman medyası, sen totondan anlamışsın
çünkü sen amedspor'da futbol oynamadın,pkk'nın propagandasını yaptın! istanbul başta olmak üzere üniversitelerde okuyan kürt gençlerine kürt olduğu için engel olundu mu ! her kürt genci istediği okulda rahatça okuyor,vekil olabiliyor,iş kurabiliyor mülk satın alabiliyor, türkiye liglerinde başka kürt futbolcular da var, onlara kürt olduğu için lâf eden, engel olan var mı ! önce kendine bak terbiyesiz adam, pkk'nın propagandistliğini bırak, çık adam gibi futbolunu oyna, başarılı ol ! ama sen ve senin gibilerin niyeti kötü ! hdp'nin pkk adına mecliste yaptığını sen futbol sahalarında yapıyorsun
Paylaşımlarına ve demeçlerine bakınca ne ....olduğun belli.Aç kalıca geri vites yapma terör sevici demeçlerin yüzünden bunlar başına geldi kardeşYürü kendi yoluna şimdi
çünkü sen pkk lı bir işe yaramazsın...yoksa bir sürü kürt kökenli topçu var niye onlara yapılmıyor.
Irkçılık tüm dünya'nın sorunu maalesef dogru söze ne denir fakat bunun cevabını mesut özil degil ırkçılık yapanlara sormak lazımki zaten gelismis ve gelişmekte olan ülkeler bu konuda ikiyüzlülük yapıp cifte standart uyguluyor
pkk mitinglerinde olman ve her maçta tribünlere zafer işareti yapman vb.. olmasın sakın !!! senin gibilere bu topraklarda yer yok pkklı futbolcu !!!
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