Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Türkiye’de son olarak Amedspor’da top koşturan Deniz Naki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e “Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?” sorusunu yöneltti.

Deniz Naki’nin, Mesut Özil’e yönelttiği sorular şöyle;

DFB’nin açıklamalarını yanlış bulduğunu söylüyorsun, TFF’nin kararını da ırkçı buluyor musun?

Türkiye’de bir futbolcunun hayatı bitirildi, bir barışsever futbolcuyu terörist ilan ettiler, tepkin ne oldu?

Seni yerli ve milli görenler, neden beni terörist gördü?

Senin Türklüğünü destekleyenler, neden benim Kürtlüğümü görmezden geldi?”

DENİZ NAKİ PKK'LILARA DESTEK VERMİŞTİ

Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, 31 Ocak 2016'da tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Bursaspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Maçın 65. dakikasında gol atan Amedspor oyuncusu Deniz Naki, maçın ardından Twitter hesabına, Amedspor olarak boyun eğmediklerini, galibiyeti "kuşatma altında olan Sur'da hayatlarını kaybedenlere ve yaralılara" adadığını yazmıştı.

Hendek operasyonlarının devam ettiği o dönemde Naki'nin hendekçi teröristlere destek vermesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Naki'ye soruşturma açılmıştı. Naki daha sonra Almanya'ya kaçmış ve bu yıl başında bu ülkede uğradığı bir saldırının ardından da Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

