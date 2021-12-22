Deniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin ayağını elini ısırırım

Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"HÜLYA AVŞAR ÇOK ÖZEL BİR KADINDIR"

Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından kendisine şarkıcı Deniz Seki'den destek geldi. Seki katıldığı bir ödül töreninde magazin muhabirlerinin sorusu üzerine, Hülya Avşar'ın çok özel bir kadın olduğunu söyledi.

Seki, "Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir" dedi.

