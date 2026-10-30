Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Dünyanın en büyük sistemi devreye girdi

Danimarka'da MAN Energy Solutions tarafından tasarlanan 70 MW'lık tesis, deniz suyundan aldığı enerjiyi bölgesel ısıtmada kullanıyor. Projenin, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda diğer ülkeler için de örnek oluşturması hedefleniyor.

KÖMÜR SANTRALİNİN YERİNİ ALDI

Yeni sistem, yılda yaklaşık 1,2 milyon metrik ton CO2 salımına neden olan bir kömür santralinin yerine devreye alındı. Isı pompasının tek başına yıllık karbon emisyonunu yaklaşık 120 bin ton azaltacağı öngörülüyor. Sistemde CO2, çalışma akışkanı olarak kullanılıyor. Sıvı haldeki CO2 buharlaştırıldıktan sonra sıkıştırılıyor ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan ısı, ısıtma sistemine aktarılıyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Talebin yükseldiği dönemlerde ise sistemi desteklemek amacıyla sürdürülebilir odun yongası kullanan bir kazan ile elektrikli kazan devreye giriyor. Danimarka'nın hayata geçirdiği sistem, büyük ölçekli ısıtma ihtiyacının fosil yakıtlara bağımlılık azaltılarak karşılanabileceğini gösteren önemli projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin arkasındaki isimler, bu ölçekteki temiz enerji sistemlerinin farklı ülkelerde de yaygınlaşmasını ve iklim değişikliğiyle mücadelede benzer yatırımlara örnek olmasını hedefliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.