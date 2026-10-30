Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Dünyanın en büyük sistemi devreye girdi

Danimarka tüm dünyanın dikkatini çeken bir projeyi hayata geçirdi. Ülkede, 70 MW kapasiteye sahip dünyanın en büyük CO2 bazlı deniz suyu ısı pompası devreye alındı. Rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanan tesisin yaklaşık 25 bin evin ısıtma ihtiyacını karşılaması ve karbon emisyonlarını yılda 120 bin ton azaltması bekleniyor. 70 MW'lık dev tesis çalışmaya başladı ve deniz suyuyla 25 bin ev ısınacak.

Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Dünyanın en büyük sistemi devreye girdi
Gökçen Kökden

Danimarka'da MAN Energy Solutions tarafından tasarlanan 70 MW'lık tesis, deniz suyundan aldığı enerjiyi bölgesel ısıtmada kullanıyor. Projenin, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda diğer ülkeler için de örnek oluşturması hedefleniyor.

KÖMÜR SANTRALİNİN YERİNİ ALDI

Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Dünyanın en büyük sistemi devreye girdi 1

Yeni sistem, yılda yaklaşık 1,2 milyon metrik ton CO2 salımına neden olan bir kömür santralinin yerine devreye alındı. Isı pompasının tek başına yıllık karbon emisyonunu yaklaşık 120 bin ton azaltacağı öngörülüyor. Sistemde CO2, çalışma akışkanı olarak kullanılıyor. Sıvı haldeki CO2 buharlaştırıldıktan sonra sıkıştırılıyor ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan ısı, ısıtma sistemine aktarılıyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Dünyanın en büyük sistemi devreye girdi 2

Tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Talebin yükseldiği dönemlerde ise sistemi desteklemek amacıyla sürdürülebilir odun yongası kullanan bir kazan ile elektrikli kazan devreye giriyor. Danimarka'nın hayata geçirdiği sistem, büyük ölçekli ısıtma ihtiyacının fosil yakıtlara bağımlılık azaltılarak karşılanabileceğini gösteren önemli projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin arkasındaki isimler, bu ölçekteki temiz enerji sistemlerinin farklı ülkelerde de yaygınlaşmasını ve iklim değişikliğiyle mücadelede benzer yatırımlara örnek olmasını hedefliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya platformundan Türkiye kararı! Artık izin vermeyecekSosyal medya platformundan Türkiye kararı! Artık izin vermeyecek
Dededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılarDededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılar

Anahtar Kelimeler:
Danimarka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.