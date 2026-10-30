Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti 

ABD’nin New York kentinin Manhattan semtinde her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ünlü iş merkezi kompleksinin 2026 Noel ağacı seçildi. Yaklaşık 75 yaşında, 23 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığındaki dev Norveç ladini, 50 binden fazla LED ışık ve milyonlarca kristalle süslenecek dev yıldızla yılbaşı atmosferinin simgesi olacak.

75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti 
Mynet

New York’ta Noel hazırlıkları şimdiden başladı. Her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği ünlü iş merkezi kompleksinin geleneksel Noel ağacı için bu yıl da seçim yapıldı. Yaklaşık 75 yıldır büyüdüğü West Edmeston bölgesinden alınacak dev Norveç ladini, Manhattan’a getirilerek iş merkezinin orta meydanına yerleştirilecek.

23 metre yüksekliğe ve yaklaşık 11 ton ağırlığa sahip ağaç, görkemli süslemeleriyle 2026 Noel döneminin en dikkat çekici noktalarından biri olacak.

75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti  1

HER YIL BURADA KURULAN AĞAÇ DÜNYADA MERAK UYANDIRIYOR: 2026 NASIL OLACAK?

Bu yıl seçilen Noel ağacı yalnızca boyutuyla değil, yaşı ve süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 75 yaşındaki Norveç ladini, yıllar boyunca New York’un West Edmeston bölgesinde büyüdü.

Ünlü iş merkezi kompleksi tarafından paylaşılan bilgilere göre ağacın özellikleri şöyle:
Yaşı: Yaklaşık 75 yıl
Yüksekliği: 23 metre
Genişliği: Yaklaşık 15 metre
Ağırlığı: 11 ton
Yetiştiği yer: West Edmeston, New York
Aydınlatması: 50 binden fazla çok renkli LED ışık
Işıklandırma kablosu: Yaklaşık 8 kilometre

Ağacın tepesine yerleştirilecek yıldız da en az ağacın kendisi kadar ilgi çekici olacak.

AĞACIN TEPESİNDE 3 MİLYON KRİSTALLİ DEV YILDIZ YER ALACAK

2026 Noel ağacını süsleyecek en dikkat çekici detaylardan biri dünyaca ünlü takı markasının imzalı yıldızı olacak.

Mimar Daniel Libeskind tarafından tasarlanan yıldızın ağırlığı yaklaşık 408 kilogram, çapı ise 2,84 metre. Toplam 70 sivri uçtan oluşan tasarımda yaklaşık 3 milyon kristal bulunuyor.

50 binden fazla LED ışıkla aydınlatılacak ağaç, dev kristal yıldızın da eklenmesiyle New York’un en görkemli Noel manzaralarından birini oluşturacak.

75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti  2

NEW YORK NOEL AĞACI NE ZAMAN GELECEK, IŞIKLARI HANGİ GÜN YAKILACAK?

2026 Noel ağacı için hazırlanan takvimde iki önemli tarih öne çıkıyor. Ağaç, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Manhattan'a getirilecek. Ağacın gelişini kutlamak amacıyla ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Programda Noel temalı atölyeler, aile etkinlikleri, fotoğraf çekim alanları ve Care Bears (Sevimli Ayıcıklar) karakterleriyle buluşmalar yer alacak.

Yılın en çok beklenen anlarından biri olan resmi ışıklandırma töreni ise 2 Aralık 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 19.00 ile 22.00 arasında düzenlenmesi planlanan törende ağacın ışıkları yakılacak.

ROCKEFELLER CENTER NOEL AĞACI NEREDE, NE ZAMANA KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK?

New York'un en ünlü Noel simgelerinden biri olan dev ağaç, Manhattan'ın Midtown bölgesindeki iş merkezi kompleksinin merkez meydanında sergilenecek.

Beşinci ve Altıncı caddeler ile 49. ve 50. sokaklar arasında bulunan meydandaki ağacı ziyaret etmek için herhangi bir bilet satın almak gerekmeyecek. Ziyaretçiler ağacı halka açık alanlardan ücretsiz olarak görebilecek.

Ağacın 2027 yılının ocak ayı ortalarına kadar sergilenmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra ise ağacın gövdesi yeniden değerlendirilecek.

75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti  3

NOEL AĞACI KESİLDİKTEN SONRA NE OLACAK?

İş merkezinin geleneksel uygulaması kapsamında Noel sezonunun sona ermesinin ardından ağacın ahşabı çöpe atılmayacak.

Ağaçtan elde edilen kereste, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Kuruluş, bu malzemeyi ihtiyaç sahibi topluluklara fayda sağlayacak projelerde yeniden kullanacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elmaslarla kaplı kasaba: Milyonlarca taşın sırrı 15 milyon yıl önce ortaya çıktıElmaslarla kaplı kasaba: Milyonlarca taşın sırrı 15 milyon yıl önce ortaya çıktı
Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar! Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacaklar!

Anahtar Kelimeler:
New York Noel yılbaşı ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.