75 yaşında, 23 metre boyunda! Noel ağacındaki 3 milyon kristalli detay dikkat çekti 

New York’ta Noel hazırlıkları şimdiden başladı. Her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği ünlü iş merkezi kompleksinin geleneksel Noel ağacı için bu yıl da seçim yapıldı. Yaklaşık 75 yıldır büyüdüğü West Edmeston bölgesinden alınacak dev Norveç ladini, Manhattan’a getirilerek iş merkezinin orta meydanına yerleştirilecek.
23 metre yüksekliğe ve yaklaşık 11 ton ağırlığa sahip ağaç, görkemli süslemeleriyle 2026 Noel döneminin en dikkat çekici noktalarından biri olacak.
Bu yıl seçilen Noel ağacı yalnızca boyutuyla değil, yaşı ve süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 75 yaşındaki Norveç ladini, yıllar boyunca New York’un West Edmeston bölgesinde büyüdü.
Ünlü iş merkezi kompleksi tarafından paylaşılan bilgilere göre ağacın özellikleri şöyle:
Yaşı: Yaklaşık 75 yıl
Yüksekliği: 23 metre
Genişliği: Yaklaşık 15 metre
Ağırlığı: 11 ton
Yetiştiği yer: West Edmeston, New York
Aydınlatması: 50 binden fazla çok renkli LED ışık
Işıklandırma kablosu: Yaklaşık 8 kilometre
Ağacın tepesine yerleştirilecek yıldız da en az ağacın kendisi kadar ilgi çekici olacak.
2026 Noel ağacını süsleyecek en dikkat çekici detaylardan biri dünyaca ünlü takı markasının imzalı yıldızı olacak.
Mimar Daniel Libeskind tarafından tasarlanan yıldızın ağırlığı yaklaşık 408 kilogram, çapı ise 2,84 metre. Toplam 70 sivri uçtan oluşan tasarımda yaklaşık 3 milyon kristal bulunuyor.
50 binden fazla LED ışıkla aydınlatılacak ağaç, dev kristal yıldızın da eklenmesiyle New York’un en görkemli Noel manzaralarından birini oluşturacak.
2026 Noel ağacı için hazırlanan takvimde iki önemli tarih öne çıkıyor. Ağaç, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Manhattan'a getirilecek. Ağacın gelişini kutlamak amacıyla ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.
Programda Noel temalı atölyeler, aile etkinlikleri, fotoğraf çekim alanları ve Care Bears (Sevimli Ayıcıklar) karakterleriyle buluşmalar yer alacak.
Yılın en çok beklenen anlarından biri olan resmi ışıklandırma töreni ise 2 Aralık 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 19.00 ile 22.00 arasında düzenlenmesi planlanan törende ağacın ışıkları yakılacak.
New York'un en ünlü Noel simgelerinden biri olan dev ağaç, Manhattan'ın Midtown bölgesindeki iş merkezi kompleksinin merkez meydanında sergilenecek.
Beşinci ve Altıncı caddeler ile 49. ve 50. sokaklar arasında bulunan meydandaki ağacı ziyaret etmek için herhangi bir bilet satın almak gerekmeyecek. Ziyaretçiler ağacı halka açık alanlardan ücretsiz olarak görebilecek.
Ağacın 2027 yılının ocak ayı ortalarına kadar sergilenmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra ise ağacın gövdesi yeniden değerlendirilecek.
İş merkezinin geleneksel uygulaması kapsamında Noel sezonunun sona ermesinin ardından ağacın ahşabı çöpe atılmayacak.
Ağaçtan elde edilen kereste, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Kuruluş, bu malzemeyi ihtiyaç sahibi topluluklara fayda sağlayacak projelerde yeniden kullanacak.
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