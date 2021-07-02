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Deniz Türüç, 3 yıl daha Başakşehir'de

02.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Türüç, 3 yıl daha Başakşehir'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Deniz Türüç
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