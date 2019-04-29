Deniz Türüç: Alanyaspor maçında bir puan iyi sonuç

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaptan Deniz Türüç, eksik sayısı çok olmasına rağmen iyi mücadele edip 1 puan aldıklarını söyledi.

Umut Bulut'un yokluğunda sahaya takım kaptanı olarak çıkan Deniz Türüç, 1-1 sona eren maçın ardından "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok iyi destek oldular. Eksiğimiz çoktu. Hasan Hüseyin ve benim de sakatlığımız vardı. Adalede problem olmasına rağmen, takımın ihtiyacı olduğu için oynadık. Bu maçtan puan almak önemliydi. Kazanamasak da 1 puan da iyidir" dedi.

