Deniz Türüç: Hatalarımdan ders çıkardım

Geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen ve burada takımının en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de artık kalıcı olmayı hedefliyor.

Geride bıraktığımız sezonu 40 maçta 4 gol ve 4 asistle tamamlayan Deniz, "Başakşehir'de büyük deneyimler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak ve şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Bu konuda kendime güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe kariyerinde ise 38 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

