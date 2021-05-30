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Deniz Türüç: Hatalarımdan ders çıkardım

30.05.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takımın en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor.

Deniz Türüç: Hatalarımdan ders çıkardım

Geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen ve burada takımının en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de artık kalıcı olmayı hedefliyor.

Geride bıraktığımız sezonu 40 maçta 4 gol ve 4 asistle tamamlayan Deniz, "Başakşehir'de büyük deneyimler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak ve şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Bu konuda kendime güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe kariyerinde ise 38 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Deniz Türüç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
olm biz bunu irfandanız karşılık vermedik mi hani üzerine dee 6m euro verip.
viscayla değiştirelim bu adam bize yaramaz

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