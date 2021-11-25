Deniz Uğur bitmeyen balayından paylaştı

Deniz Uğur, geçtiğimiz aylarda Gökçeada’da sade bir törenle hayatını meslektaşı Erdinç Gülener ile birleştirmişti. Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde birlikte rol almıştı.

Gökçeada’da düzenlenen sade bir tören ile evlenen çift nikâh sonrası sosyal medya hesabından mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu son paylaşımında eşiyle yemek yediği bir fotoğraf karesini paylaşarak “Yağmur keyfi!” yazdı. Deniz Uğur’un paylaşımına takipçileri, ‘Çok güzelsiniz!’, ‘Aşk dolu bakışlar’ şeklinde yorumlarda bulundular.

DENİZ UĞUR’UN ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ

Deniz Uğur, Instagram hesabından çocuklarıyla da fotoğraflarını sık sık paylaşıyor. Uğur’un çocuklarına olan düşkünlüğü takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Deniz Uğur’un ilk evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu var. Oyuncunun eski haber spikeri Reha Muhtar ile birlikteliğinden ise Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var. Oyuncunun çocuklarının son hali görenleri şaşırttı. Çocukların, annelerinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı.

