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Deniz Uğur çocukları için koruma istedi! Reha Muhtar'ın kızının ifadesi kan dondurdu: Tokat, yumruk, ısırık ve...

23.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur son olarak çocukları ve kendi için eski eşi Reha Muhtar'a karşı koruma istedi. Muhtar'ın kızı Mina'nın pedagog eşliğinde verdiği ifade kan dondurdu. İşte o ifade ve kan donduran sözler...

Deniz Uğur çocukları için koruma istedi! Reha Muhtar'ın kızının ifadesi kan dondurdu: Tokat, yumruk, ısırık ve...

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında gerilim sürüyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

"Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" diyen Deniz mahkemeden koruma istedi.

Deniz Uğur'un çocukları Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Sabah'ın haberine göre; 13 yaşındaki ikizlerinin babası Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya uyguladığı şiddetin detayları ise kan dondurdu.

"RUH HALİNE GÖRE ŞİDDET"

Mina ifadesinde şunları söyledi:

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"12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor.

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"SAÇIMDAN TUTUP YERE YATIRDI"

Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu.

Ekran Alıntısı

Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. "S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim."


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Deniz Uğur Reha Muhtar Oyuncu reha yaşında
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