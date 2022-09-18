Deniz Uğur'un iddiaları sonrası Reha Muhtar kızının ifadesini paylaştı! "Daha fazla para isteyenler..."

Eski ana haber sunucusu Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edildi. Deniz Uğur iddiasında "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

Reha Muhtar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.

"BABAMIN YANINDA KALMAK İSTİYORUM"

Muhtar kızının ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" dedi.





