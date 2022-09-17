Deniz Uğur'dan korkunç iddia! 'Reha Muhtar kızımı dövüp ısırdı'

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muhtar’a karşı geçen senelerde velayet davası açan eski eşi Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Deniz Uğur dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisiyle uzun zamandır ayrıyız. 2 müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır. İstanbul Aile Mahkemesi kararıyla şahsi münasebet günü 12.09.2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz’i Tarabya’da bulunan okullarından aldım.

"DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU"

Birlikte eve geldik akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha’nın önceki cuma günü kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta bu sefer çok kötü dövdü diyerek önceki davranışlarını teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti.

"ŞİKAYETÇİ OLURSAN BENİ ÖLDÜRÜR"

Çocuk bana vücudundaki darp dizilerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana ‘Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür’ dedi.

"İKİZİ DE TAMAMEN İÇE KAPANDI"

Bu konuşmalar sırasında yalnızdık kızımı sakinleştirip Kavacık Medistate Hastanesi’ne götürdüm. Kızımı orada muayeneden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı. Bu durumu bana aktardı. Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda…''

