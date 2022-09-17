Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?"

Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden Reha Muhtar, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı Deniz Uğur ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Reha Muhtar, son dönemlerde eski eşi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu.



Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini ifade eden Muhtar, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor .Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.

Nafaka haberleriyle uzun süre gündemde kalan ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi. Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları olan Muhtar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen hayat arkadaşı İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşan Muhtar, "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ifadelerini kullandı. Reha Muhtar'ın bu paylaşımı akıllara "Tehdit mi alıyor?" sorularını getirerek hayranlarını endişelendirdi.

İSMAİL HAKKI SUNAT'IN ÖLÜMÜ

Gelibolu'ya bağlı Bolayır Beldesi Megakent Tatil Sitesi'ndeki yanındaki yazlık evinde 13 Temmuz 2004 tarihinde gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinlediği için ikaz ettiği komşusu İhsan Fuat Özgen tarafından 7 kurşun ile öldürüldü. İsmail Hakkı Sunat öldürüldüğünde henüz 37 yaşındaydı.



