Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Kökü Osmanlı’ya kadar dayanıyor

Opera sanatçısı bir baba ile balerin annenin tek çocuğu olarak Ankara’da doğup büyüyen Deniz Uğur, tiyatro bölümünden mezun olmasının ardından Kenter Tiyatrosu’nda çalıştı. Burada birçok oyunda yer alan Deniz Uğur, Cihan Ünal ve Nevra Serezli ile Çetin Ceviz adındaki Fransız komedi dizisinde yer aldı.

DENİZ UĞUR, ERDİNÇ GÜLENER İLE EVLENDİ!

Daha önce iki kez evlenen Deniz Uğur, 2017’de birlikte dizide rol aldığı Erdinç Gülener ile 3. kez dünya evine girdi. Reha Muhtar’la olaylı bir şekilde ayrılan Deniz Uğur’un 3 çocuğu bulunuyor. Gökçeada’da sade bir nikâh töreni ile dünya evine giren Deniz Uğur, “Bir Deli Sevda” dizisinde Erdinç Gülener ile karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve Erdinç Gülener verdiği bir röportajda, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1971’de Ankara’da doğan Deniz Uğur, opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur’un eşi, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi’nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş’in, II. Abdülhamid’in Başmabeyincisi İhsan Bey’in kızı olan babaannesi Saliha Hanım’ın vesilesiyle de 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece’nin, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece’nin, ünlü aktris Melek Kobra’nın, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultan’ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer’in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar’lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu Anne Bennent, David Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent’in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubu olan Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın evvel Bale Bölümü’nü bitirdi, arkasından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü’nden 1995'te mezun oldu.