Deniz yüzeyinde roket benzeri cisim alarmı! Ekipler harekete geçti

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz yüzeyinde görülen roket benzeri cisim, ekipleri harekete geçirdi. Sugören Limanı'nda suyun üzerinde silindirik yapıda ve üzerinde kanatçık benzeri parçalar bulunan bir cisim fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

ROKET BENZERİ CİSİM ALARMI

Artvin’in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı’nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Edinilen bilgiye göre, liman içerisinde su yüzeyinde bulunan cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KANATÇIK BENZERİ PARÇALAR GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır