Havalimanlarında siyah ve gri valiz kullanan yolculara uyarı yapıldı

Ryanair Havayolu Şirketi, koyu renkli valizlerin çok yaygın olması nedeniyle bagaj bandında birbirine karıştırılabileceğine dikkat çekti. Hava yolu şirketinin yolculara yaptığı öneride şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle bagajınız siyah, lacivert veya griyse, teslim edilen bagajınızı bantta fark etmeyi kolaylaştırın. Varışta herhangi bir karışıklık yaşanmaması için sapına renkli bir bagaj etiketi veya kurdele ekleyin."

Böylece yolcuların hem kendi valizlerini daha hızlı fark edebileceği hem de benzer görünümlü başka bir bagajı yanlışlıkla alma ihtimalinin azaltılabileceği belirtiliyor.

VALİZİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZE GEREK YOK

Önerinin amacı yolcuların koyu renkli valizlerini tamamen değiştirmesi değil. Renkli bir kurdele veya dikkat çekici bagaj etiketi gibi küçük bir ayrıntı, valizin yüzlerce bagaj arasından kolayca seçilmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle siyah valizlerin oldukça yaygın olması nedeniyle kişiselleştirici küçük bir detayın yolculuk sonunda zaman kazandırabileceği ifade ediliyor.

SEYAHAT BELGELERİ İÇİN DE TAVSİYEDE BULUNDU

Ryanair’ın yolculara önerileri yalnızca valizlerle sınırlı değil. Şirket, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı gibi önemli seyahat belgelerinin kopyalarının oluşturulmasını da tavsiye ediyor.

Bu kopyaların kişinin kendi e-posta adresine gönderilmesi, ayrıca belgelerin fotoğraflarının çekilerek telefonda çevrimdışı erişilebilecek biçimde saklanması öneriliyor. Böylece seyahat sırasında belgelere erişimde sorun yaşanması halinde yedek kopyalara ulaşmak kolaylaşabiliyor.