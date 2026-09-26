Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Havalimanlarında siyah ve gri valiz kullanan yolculara uyarı yapıldı

Avrupa’nın hava yolu şirketlerinden biri olan Ryanair, özellikle siyah, lacivert veya gri valiz kullanan yolculara bagajlarını daha kolay ayırt edebilmeleri için basit bir öneride bulundu. Şirket, bagaj teslim bandında yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçmek için yolculara önerilerde bulundu.

Havalimanlarında siyah ve gri valiz kullanan yolculara uyarı yapıldı
Mynet

Ryanair Havayolu Şirketi, koyu renkli valizlerin çok yaygın olması nedeniyle bagaj bandında birbirine karıştırılabileceğine dikkat çekti. Hava yolu şirketinin yolculara yaptığı öneride şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle bagajınız siyah, lacivert veya griyse, teslim edilen bagajınızı bantta fark etmeyi kolaylaştırın. Varışta herhangi bir karışıklık yaşanmaması için sapına renkli bir bagaj etiketi veya kurdele ekleyin."

Böylece yolcuların hem kendi valizlerini daha hızlı fark edebileceği hem de benzer görünümlü başka bir bagajı yanlışlıkla alma ihtimalinin azaltılabileceği belirtiliyor.

Havalimanlarında siyah ve gri valiz kullanan yolculara uyarı yapıldı 1

VALİZİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZE GEREK YOK

Önerinin amacı yolcuların koyu renkli valizlerini tamamen değiştirmesi değil. Renkli bir kurdele veya dikkat çekici bagaj etiketi gibi küçük bir ayrıntı, valizin yüzlerce bagaj arasından kolayca seçilmesine yardımcı olabiliyor.
Özellikle siyah valizlerin oldukça yaygın olması nedeniyle kişiselleştirici küçük bir detayın yolculuk sonunda zaman kazandırabileceği ifade ediliyor.

Havalimanlarında siyah ve gri valiz kullanan yolculara uyarı yapıldı 2

SEYAHAT BELGELERİ İÇİN DE TAVSİYEDE BULUNDU

Ryanair’ın yolculara önerileri yalnızca valizlerle sınırlı değil. Şirket, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı gibi önemli seyahat belgelerinin kopyalarının oluşturulmasını da tavsiye ediyor.

Bu kopyaların kişinin kendi e-posta adresine gönderilmesi, ayrıca belgelerin fotoğraflarının çekilerek telefonda çevrimdışı erişilebilecek biçimde saklanması öneriliyor. Böylece seyahat sırasında belgelere erişimde sorun yaşanması halinde yedek kopyalara ulaşmak kolaylaşabiliyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sinek türü keşfedildi: Ölen oğlunun adını verdiYeni sinek türü keşfedildi: Ölen oğlunun adını verdi
Deniz yüzeyinde gizemli cisim paniği! Ekipler harekete geçtiDeniz yüzeyinde gizemli cisim paniği! Ekipler harekete geçti

Anahtar Kelimeler:
valiz havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.