Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!

ABD'nin Alaska eyaletinde ikamet eden Tyler Ivanoff, Sovyetler Birliği döneminde şişeye koyularak denize salınmış 50 yıllık bir mesaj buldu. Ivanoff, bu sıra dışı keşfinin fotoğrafını Facebook üzerinden paylaşarak Rusça bilen kişilerden mektubun tercümesi konusunda yardım istedi.

RUSÇA BİLMEDİĞİ İÇİN SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Rusça bilmediği için mektubun içeriğini anlayamayan Ivanoff, keşfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak kendisine yardımcı olacak birilerini aradı. Mektupta yazana göre mektubun sahibi, Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi’nin Sulak isimli depo gemisinde çalışan bir denizci. Mektubun yazarı, gelecekte bu şişeyi bulacak olan kişiye en içten selamlarını sunuyor ve gemi mürettebatını bu keşfinden haberdar etmesini rica ediyor.

MEKTUP 50 YIL ÖNCE GÖNDERİLMİŞ

Mektup, "Sizlere sağlıklı ve uzun ömürler, bir de mutlu yolculuklar dileriz" sözleriyle sonlanıyor. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Uzak Doğu temsilcisi Peter Osiçanski, söz konusu mektubun gerçekten 50 yıl önce gönderilmiş olduğunu doğruladı.