Mynet Trend

Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tyler Ivanoff, Alaska’nın Shishmaref kıyılarında 20 Haziran 1969 tarihinde gönderilmiş bir zaman kapsülü buldu.

Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!

ABD'nin Alaska eyaletinde ikamet eden Tyler Ivanoff, Sovyetler Birliği döneminde şişeye koyularak denize salınmış 50 yıllık bir mesaj buldu. Ivanoff, bu sıra dışı keşfinin fotoğrafını Facebook üzerinden paylaşarak Rusça bilen kişilerden mektubun tercümesi konusunda yardım istedi.

RUSÇA BİLMEDİĞİ İÇİN SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

ykyk

Rusça bilmediği için mektubun içeriğini anlayamayan Ivanoff, keşfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak kendisine yardımcı olacak birilerini aradı. Mektupta yazana göre mektubun sahibi, Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi’nin Sulak isimli depo gemisinde çalışan bir denizci. Mektubun yazarı, gelecekte bu şişeyi bulacak olan kişiye en içten selamlarını sunuyor ve gemi mürettebatını bu keşfinden haberdar etmesini rica ediyor.

MEKTUP 50 YIL ÖNCE GÖNDERİLMİŞ

photo-1534791990901-f1daf03e6500

Mektup, "Sizlere sağlıklı ve uzun ömürler, bir de mutlu yolculuklar dileriz" sözleriyle sonlanıyor. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Uzak Doğu temsilcisi Peter Osiçanski, söz konusu mektubun gerçekten 50 yıl önce gönderilmiş olduğunu doğruladı.

1966 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

photo-1536683650733-795c018f043a

Sulak depo gemisi, Japonya’nın Yokohama şehrinde 1966 yılında inşa edildi ve 1992 yılına dek kullanıldı. Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi, Sovyet Birliği’nin dağılmasının ardından FESCO taşımacılık şirketine dönüştürüldü. Söz konusu şirket, bugün Rusya’nın en büyük yük taşımacısı. Şirket artık yalnızca taşımacılık değil, aynı zamanda lojistik, raylı taşıma sistemleri ve liman hizmetleri de veriyor.

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Van kedisinden rekor doğumVan kedisinden rekor doğum
İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
50 yıllık mesaj Alaska ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler ona çevrildi! Yine bildi

Tüm gözler ona çevrildi! Yine bildi

Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada

Sorumsuz sürücüyü görenler şaşkına döndü

Van kedisi 10 yavru doğurarak rekor kırdı

Van kedisinden rekor doğum

İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

Gözlerinin neden dışarıda olduğu ortaya çıktı!

Gözlerinin neden dışarıda olduğu ortaya çıktı!

'Belirtiler çok hızlı ilerledi. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu!'

Elleri ve bacakları kesildi: 'Belirtiler çok hızlı ilerledi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.