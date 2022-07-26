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  4. Denizden bir anda çıkan kambur balina tekneye çarptı! Korku dolu anlar yaşattı

Denizden bir anda çıkan kambur balina tekneye çarptı! Korku dolu anlar yaşattı

26.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında kambur balina tekneye çarptı. Balinaların yemek bulamadığı için teknelerin yakınlarına geldiklerini belirten yetkililer olayda herhangi bir can kaybının ya da yaralanmanın olmadığını ifade ettiler.

ABD’nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında bir kambur balina 19 metre uzunluğundaki tekneye çarptı. Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

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KÖTÜ SONUÇLANABİLİRDİ

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Olayda can kaybının ve yaralanmanın olmamasının bir şans olduğunu dile getiren ve kazanın daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Hunter, "Olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans" dedi.

YEMEK BULMAK İSTİYORLAR

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Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi. (İHA)

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