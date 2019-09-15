Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Kocaeli’de dalgıç ve balıkçılar doğa için bir araya geldi. Başiskele ilçesinde sahilde buluşan onlarca dalgıç ve balıkçı, denizin dibinden çöp topladı. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için dalgıçlar sabah saatlerinde sahile gelirken, balıkçılar de tekneleri ile sahile yanaştı. Yapılan hazırlıkların ardından dalgıçlar bot ve balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca dalgıçlar denizin dibinden çıkardıkları çöpleri balıkçı teknelerine koydu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu dalgıçlar denizde çöp ararken, sahili dolduran vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

DALGIÇLARIN ÇIKARTTIKLARI ÇÖPLER KARŞISINDA ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Çöp için dalan dalgıçlar ve balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren dalışın ardından dalgıçlar, topladıkları çöplerle birlikte sahile döndü. Dalgıçlar, denizden çıkarttıkları pet, cam şişeler, araç lastiği, plastik çöpleri teknelerden alarak sahile yığdı. Dalgıçların çıkarttığı çöpleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar dalgıçların çıkarttıkları çöpleri cep telefonları ile görüntüledi. Dalgıçlar ise temizledikleri denize tekrar girerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgıçların topladığı çöpler daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.