Denizden çıktı! İki ağzı var

New York Gölü'nde eşi ile birlikte balık tutmaya giden Debbie Geddies kısa sürede sosyal medyada ünlü olacağından habersizdi.

Geddies oltada bir hareketlenme farkettiğinde misinayı hızla geri sarmaya başladı.

Büyük bir balık yakaladığını düşünen kadın saniyeler içinde büyük şaşkınlık yaşadı. Zira tuttuğu balığın iki ağzı vardı. Kadın balıkla fotoğraf çektirdikten sonra balığı yeniden göle saldı.

Sosyal medyaya balığın fotoğraflarını yükleyen kadına kısa sürede binlerce yorum yağdı.

Yorumlardan bir kısmı balığın mutasyonuna çevre kirliliğinin sebebiyet verdiğini düşünürken bir kısmı ise bu durumun sadece tesadüf olduğunu öne sürdü.

