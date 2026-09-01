Denize 62 bin litre soda döktüler! Nedeni şaşırttı

ABD'li bilim insanları, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılabilecek sıra dışı bir yöntemi test etmek üzere okyanusta kontrollü bir deney gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında deniz suyunun alkaliliğini artırmak amacıyla yaklaşık 62 bin litre sodyum hidroksit (kostik soda) çözeltisi okyanusa bırakıldı.

Deney, Massachusetts eyaletindeki Cape Cod kıyılarının yaklaşık 61 kilometre açığında, Maine Körfezi'ndeki Wilkinson Havzası'nda gerçekleştirildi. Araştırmacılar, deniz suyunun alkaliliğini yükselterek okyanusun atmosferden daha fazla karbondioksit çekmesinin mümkün olup olmadığını araştırdı.

Çalışmanın ilk sonuçları, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Ocean Sciences Meeting'de bilim dünyasıyla paylaşıldı.

6 SAAT BOYUNCA DENİZE BIRAKILDI

LOC-NESS adı verilen proje kapsamında araştırmacılar, yaklaşık yüzde 50 oranında sodyum hidroksit içeren çözeltiyi 6 saat boyunca kontrollü şekilde denize bıraktı.

Halk arasında kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit güçlü bir alkali madde olduğu için deney, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) izniyle gerçekleştirildi.

Bilim insanlarının amacı denizi temizlemek değil, deniz suyunun alkaliliğini kontrollü biçimde artırarak atmosferdeki karbondioksiti daha fazla emmesini sağlayıp sağlayamayacağını görmekti.

Okyanuslar, insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan karbondioksitin önemli bir bölümünü halihazırda emiyor. Ancak bu doğal süreç aynı zamanda deniz suyunun asitlenmesine yol açıyor. Araştırmacılar, alkaliliği artırarak bu sürecin karbondioksit emme kapasitesini yükseltip yükseltemeyeceğini test etti.

DENİZ GÜNLER BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Deney sırasında suya rodamin adı verilen parlak renkli bir izleyici boya da eklendi. Bu sayede işlem uygulanan su kütlesinin hareketi ve dağılımı günler boyunca takip edilebildi.

Araştırmacılar su kütlesini gemilerin yanı sıra uydular, su altı araçları ve diğer ölçüm sistemleriyle izledi.

İLK SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan ölçümlerde, işlem uygulanan deniz suyunun karbondioksit alma kapasitesinin arttığına yönelik işaretler elde edildi.

Deney sırasında yükselen pH seviyesinin ise su kütlesi dağıldıkça beklenen şekilde başlangıç değerlerine geri döndüğü bildirildi.

Araştırmacılar yalnızca suyun kimyasal özelliklerini değil, deneyin deniz canlıları üzerindeki olası etkilerini de inceledi. Deney alanının içinden ve dışından alınan örneklerde bakteriler, fitoplankton, zooplankton ile balık ve ıstakoz larvaları karşılaştırıldı.

İlk incelemelerde söz konusu canlıların miktarında veya takip edilen sağlık göstergelerinde belirgin bir olumsuz değişiklik tespit edilmedi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ UYGULAMALAR SORU İŞARETİ

Ancak elde edilen ilk sonuçlar, yöntemin büyük ölçekte tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Deney kapsamında yetişkin balıklar ve deniz memelileri gibi daha büyük canlılar doğrudan incelenmedi.

Araştırmacılar, yöntemin çok daha geniş deniz alanlarında uygulanması veya tekrarlanması halinde ekosistem üzerinde nasıl bir etki oluşturacağının henüz bilinmediğine dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre yöntemin iklim üzerinde anlamlı bir etki oluşturabilmesi için çok daha büyük miktarlarda alkali madde kullanılması gerekebilir. Bu maddelerin üretilmesi, taşınması ve denize uygulanmasının maliyeti ile beraber ortaya çıkabilecek çevresel etkiler de yöntemin önündeki en önemli soru işaretleri arasında bulunuyor.

Bu nedenle çalışma şimdilik iklim krizine yönelik hazır bir çözüm olarak değil, okyanusun karbondioksit emme kapasitesini artırmaya yönelik kontrollü bir saha deneyi olarak değerlendiriliyor.