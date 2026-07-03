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Denize dökülen 4.700 ton somon felakete dönüştü!

Şili'nin güneyinde 2016 yılında denize dökülen yaklaşık 4 bin 700 ton çürümüş somon ve alabalık, haftalar sonra patlak veren çevre felaketinin merkezindeki tartışmalardan biri oldu. Ardından ortaya çıkan zehirli kızıl gelgit, deniz yaşamını büyük ölçüde etkilerken balıkçılığı durma noktasına getirdi ve bölgede kitlesel protestolar yaşandı.

Denize dökülen 4.700 ton somon felakete dönüştü!
Nilgün Arabacı

Şili'nin güneyindeki Chiloé Adası açıklarında 2016 yılında yaşanan çevre krizi, aradan geçen yıllara rağmen bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Somon çiftliklerinde meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından yaklaşık 4 bin 700 ton çürümüş balığın acil önlem kapsamında Pasifik Okyanusu'nun derin sularına bırakılması, kısa süre sonra etkisini gösteren zehirli alg patlamasıyla ilişkilendirildi.

MİLYONLARCA SOMON TELEF OLDU

Olayların başlangıcı, 2016 yazında somon çiftliklerinde görülen yoğun mikroalg çoğalmasına dayanıyor. Bilim insanlarının Pseudochattonella cf. verruculosa olarak tanımladığı mikroalg türü, balıkların solungaçlarına zarar vererek oksijen almasını engelledi. Birkaç gün içinde milyonlarca somon telef olurken ilk aşamada yaklaşık 39 ila 40 bin ton balık kaybedildi. İlerleyen haftalarda toplam kaybın 100 bin tona yaklaştığı bildirildi.

4 BİN 700 TON ÇÜRÜMÜŞ BALIK DENİZE DÖKÜLDÜ

Ortaya çıkan devasa miktardaki balık leşlerinin bertarafı büyük bir sorun haline geldi. Bir kısmı balık unu ve yağa dönüştürülebilse de mevcut tesisler yetersiz kaldı. Bunun üzerine yetkililer, yaklaşık 4 bin 700 ton çürümüş balığın Chiloé Adası'nın yaklaşık 140 kilometre açığında, derin deniz bölgesine taşınarak denize dökülmesine izin verdi.

Denize dökülen 4.700 ton somon felakete dönüştü! 1

"KIZIL GELGİT" GÖRÜLDÜ

Birkaç hafta sonra ise bu kez Alexandrium catenella adlı zehirli alg türünün neden olduğu geniş çaplı "kızıl gelgit" görüldü. Kabuklu deniz ürünlerinde felç edici toksinlerin tespit edilmesi üzerine geniş bölgelerde avlanma yasaklandı. Balıkçılık faaliyetleri dururken binlerce kişi gelirini kaybetti, sahillere vuran ölü deniz canlıları endişeyi artırdı ve Chiloé'de günlerce süren protestolar düzenlendi.

Bilim insanları, çürüyen balıkların ayrışması sırasında açığa çıkan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin alg çoğalmasını desteklemiş olabileceğini değerlendirdi. Oşinografik modeller, bu besin maddelerinin kıyıya taşınmasının zamanlama açısından mümkün olduğunu ortaya koysa da araştırmacılar, denize dökülen balıkların kızıl gelgitin tek ve doğrudan nedeni olduğunun kanıtlanmadığını, olayın iklim koşulları, deniz suyunun ısınması, daha önce biriken besin yükü ve bölgedeki doğal süreçlerin birleşimiyle meydana geldiğini vurguladı.

OLAY YARGIYA DA TAŞINDI

Olay yargıya da taşındı. Şili Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında verdiği kararda açık denize balık dökülmesine izin verilirken çevresel ihtiyat ilkesinin yeterince gözetilmediğine hükmetti. Mahkeme, benzer durumlarda çevresel denetimlerin ve acil durum prosedürlerinin güçlendirilmesini istedi.

Uzmanlar, 2016 krizinin somon yetiştiriciliğinin çevresel etkileri ile iklim değişikliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteren en önemli örneklerden biri olduğunu belirtiyor. Zararlı alg patlamalarının ise Güney Şili kıyılarında iklim değişikliğiyle birlikte gelecekte daha sık görülebileceği uyarısı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
somon Şili deniz okyanus
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