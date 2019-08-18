Mynet Trend

Denize uçan minibüs vinç yardımıyla böyle çıkarıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Tarabya Sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarparak denize uçan minibüs uzun uğraşlar sonu denizden çıkarıldı.

Tarabya Sahilinde gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarılmıştı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken denizde kalan minibüs bu sabah uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.

Deniz polisi dalgıçlar tarafından halat bağlanan minibüs vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

(İHA)

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Hem havada hem karada gidiyor!Hem havada hem karada gidiyor!
Kaza anı güvenlik kamerasındaKaza anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
minibüs tarabya

En Çok Okunan Trend Haberler

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık: Benzersiz bir vaka

3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık: Benzersiz bir vaka

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de bir keşişin yaptığı havuz 400 yıldır insanları serinletiyor

400 yıldır bunu yapıyorlar

Bursa semalarında LPG'li planörüyle uçtu

Hem havada hem karada gidiyor!

Antalya'da kaza! Ticari araç ve otomobil çarpıştı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Manisa'da gelin arabası olarak iş makinası kullandılar

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ABD'de soyguncular ellerinde balyozla kuyumcuya girdi

Elinde balyoz! O anlar kamerada

Düzce’de tavukları yiyen atmacayı itfaiye kurtardı

İki tavuğu yedikten sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.