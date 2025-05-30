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Denizin dibinden çıkarıldı: Takma diş, cam şişe, cep telefonu ve atık malzemeler

Sinop'ta, gerçekleşen deniz dibi temizliğinde, su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, takma diş gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı.

Denizin dibinden çıkarıldı: Takma diş, cam şişe, cep telefonu ve atık malzemeler

Sinop'ta 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi'nde görevli dalgıçlar tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi. İç liman mevkiinde yapılan temizlikte dalgıçlar su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, cep telefonu, piknik sandalyesi ve misina gibi atıklar çıkardı.

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Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Haftası programı kapsamında, 81 ilimizde bakanlığımızın mihmandarlığında yürütülen Çevre Haftası programının bir ayağını da burada Sinop'ta düzenliyoruz. Bu program dahilinde geçen senelerde olduğu gibi yine deniz tabanından atık malzemeler çıkarıldı.

Görüntü yine hoş değil, fakat buradaki temel amacımız, temel şiarımız çevre bilincini arttırıp yeni nesillere, gelecek nesillere çevreye duyarlı bir toplum oluşturabilme hayaline yönelik bir çalışma. Bu yıl ki temamız plastik kirliliği ile mücadele ve çevrene iyi bak mottosuyla bir program düzenliyoruz. Bu hafta münasebetiyle diğer illerde de sürdürülen çalışmalar ek olarak Sinop'umuzda da böyle bir çalışma yaparak bilinci arttırmak çevreye duyarlı nesilleri buluşturabilmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Bu tür manzaralara sebebiyet verebilecek davranışlardan uzak durup, çevreye duyarlı, çevre bilincinin bir vatan sevgisi olduğunu, çevre bilincinin bir millet sevgisi olduğunu göstermek, bu bilinçle onların hareket etmesini rica ediyoruz. Korumanın birinci amacı kirletmemektir. O yüzden çevremize duyarlı olmamız lazım kirletmemiz için gerekli tedbirleri öncelikle almamız gerekiyor" dedi.

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Sinop Üniversitesi'nde görevli dalgıç Seyit Şenkal ise "Sinop Üniversitesi olarak burada bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık. Denizde çok daha fazlası var bunun. Saha fazla bilinçlenmesi gerekiyor toplumumuzun. Dalgıçlar olarak bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama herkes bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra belediye ekiplerince alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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